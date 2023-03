Comparte

Hace poco Daniela Aránguiz sufrió una grave lesión durante su participación en el programa "Aquí se Baila" de Canal 13.

La ex "Mekano" reveló que se fracturó su costilla derecha, por lo que se vio obligada a dejar el programa de baile de la exseñal católica.

"Estaba súper entusiasmada, era algo que me encantaba… y me pasa esto, lamentablemente. Y claro que voy a optar por mi salud. No voy a bailar si tengo una costilla fracturada", indicó en la oportunidad.

Sin embargo, ahora se volvió a referir al tema, señalando que la lesión tendría un motivo más "sobrenatural", según lo que desclasificó el pasado martes en el programa "Zona de Estrellas".

"La madre de una mujer me había hecho una cosita…"

Aránguiz reveló que se puso en contacto con la tarotista Latife Soto, la cual le habría señalado que alguien le hizo una especie de brujería, para hacerle daño.

"Ayer me llamó Latife y me dijo que lo que me había pasado ayer (el accidente), era porque la madre de una mujer me había hecho una cosita", indicó la panelista.

Si bien la ex "Mekano" no quiso entregar más detalles de la situación, sí compartió un consejo que le dio Latife, que aludía a una de las panelistas del programa.

"Me dijo que tenía que aclarar algo contigo también", le dijo directamente a Adriana Barrientos, sin compartir más información.