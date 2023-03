Comparte

Este miércoles el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió en La Mañana de Agricultura a la tramitación de los proyectos de ley sobre seguridad en el Congreso y a la reciente muerte de funcionarios de Carabineros a manos de delincuentes.

"Un carabinero que está solo en la calle merece más protección que un ciudadano común, porque ese carabinero está representando a la democracia, nos está defendiendo a todos. No puede la ley protegerlo igual que a un ciudadano común", señaló respecto de la tramitación de la ley Nain 2.0, que ahora incluirá los puntos de la ley Retamal.

"Si ellos (oficialismo) piensan que eso no debe ser así, que se le puede tirar una molotov a un carabinero, que se le puede insultar en la calle, que se puede quemar un cartel, que sean valientes y aprieten el botón rojo en la teclera y voten esa parte en contra", sentenció.

"Pero ellos no quieren votar en contra para no pagar el costo político, tampoco quieren votar a favor, entonces buscan dilatar y cuando a uno lo eligen para ser legislador, no para ser dilatador. Atrévanse, pongan su opinión y si legítimamente creen que Carabineros no merece protección especial voten en contra", agregó.

Los dichos del parlamentario surgen tras las denuncias de Apruebo Dignidad, sector que advierte que estas nuevas leyes podrían "prestarse para abusos policiales".

Al respecto Alessandri respondió que "van a seguir existiendo los fiscales que van a investigar, lo que nosotros hacemos es decir que se presume que el carabinero empleó el medio idóneo, es decir que si sacó el arma de fuego frente a alguien que no tenía, o frente a una turba o un vehículo que se le venía encima, se presume que hizo uso racional del medio empleado".

"Por lo tanto no va ser suspendido, no va a ser declarado imputado, va a poder seguir trabajando y por su puesto que si un fiscal descubre que hubo abuso o que no se siguieron los protocolos, lo va a poder investigar igual", explicó.

El diputado posteriormente se refirió a la posibilidad de que el Presidente Boric participe de un operativo policial, invitándolo en ese sentido a "ir a un operativo no solamente contra el narcotráfico, que se vaya a una protesta, que se suba a un carro policial, que cumpla las 14 horas del turno y después de esa experiencia que nos diga si vio violencia ilegitima contra los carabineros".

"Que diga si pueden los carabineros hacer uso de la fuerza legitima contra los piedrazos, contra una molotov, contra alguien que quiere quemar una radio patrulla, eso me gustaría a mi que viva el Presidente para que supiera de verdad que significa ser carabinero", cerró.