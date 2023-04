Comparte

Un duro descargo fue el que realizó Perla Ilich a través de las redes sociales, donde aludió a una persona que, a través de su perfil de Facebook, se hace llamar Burtia Stark.

Esta persona fue pareja de su hermana, a la cual habría maltratado, por lo que a través de un live entregó nuevos antecedentes.

De acuerdo a la exchica reality, el sujeto la habría amenazado de muerte, por lo que dejaba el registro como prueba si es que le llegaba a pasar algo a ella, o a algún miembro de su familia.

El relato de Perla Ilich

"Ella fue una de las muchas mujeres que se han callado cuando han sido maltratadas o golpeadas (…) Mi hermana sufrió una violencia psicológica muy grave, también con golpes, con amenazas por esta persona", inició comentando la gitana en un live.

Junto a esto, también aclaró que ese sujeto no es la expareja chilena de Lola Ilich, sino que un gitano de origen venezolano.

"Cuando estaba en Venezuela, este gitano le disparó a su mujer, cosa que nosotros no sabíamos, le disparó y la dejó paralítica en silla de ruedas. La expareja de mi hermana escapó de Venezuela a Chile", repasó luego Perla sobre el hombre.

Tras esto, su relato solo subió de nivel, pues luego señaló que el sujeto habría matado a su exmujer, motivo por el cual su hermana al enterarse quiso dejarlo, pero fue víctima de VIF por aquello.

"Esta persona dijo que me iba a matar, que nosotros nos íbamos a arrepentir de haberlo conocido. Amenazó a mi padre, me amenazó a mí, mi casa. Es un prófugo de la justicia, acá no hay solo una violencia intrafamiliar", repasó Perla Ilich.

Aquí puedes revisar el registro que compartió: