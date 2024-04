Malas noticias para Erick Pulgar en Flamengo. Es que el chileno fue examinado luego de su lesión en el partido ante el Botafogo (0-2) y se confirmó que padece un esguince en su tobillo izquierdo. Una lesión que lo marginará por un tiempo del club brasileño.

Es que según informó el mismo club, el volante estará fuera de las canchas por dos semanas como mínimo, por lo que se ausentará, por ejemplo, del partido de Copa Libertadores ante Palestino del próximo 7 de mayo.

Además, en el campeonato brasileño, Pulgar no estará en los duelos ante el Amazonas (1 de mayo) por la Copa de Brasil, Bragantino (4 de mayo) por el Brasileirao y es duda para el enfrentamiento ante Corinthians (11 de mayo) por el mismo torneo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Arrascaeta e Erick passaram por exames nesta segunda-feira (29). Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Já Erick teve a entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Os dois iniciaram…