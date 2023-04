Comparte

La semana pasada Cecilia Bolocco una vez más causó bastante polémica en las redes sociales, luego de que a través de un live señalara que "estar gorda está de moda".

Como era de imaginar, este comentario generó múltiples críticas en las redes sociales, donde también hubo rostros destacados que se refirieron al tema.

Este tema fue tocado en el programa "Tal Cual", donde en esta edición se encontraba José Miguel Viñuela, Jordi Castell y Paty Maldonado.

Fue en este contexto donde Maldonado arremetió contra la ex Miss Universo, desclasificando incluso un problema personal.

"A la gente gorda no le agrada que se le diga gorda, porque hay un problema detrás de cada persona que tiene obesidad. Yo tuve negocio para gente gordita. Tú no sabes lo que significa que llegue una mujer, que es linda de cara pero un tanque, que te diga ‘yo era delgada’, qué te pasó le digo yo y me diga ‘se me mataron mis dos hijas en un accidente aéreo’", inició revelando Maldonado.

Luego la ex "Mucho Gusto" continuó: "No hablemos solamente de gula, no hablemos solamente de la gordura por comer, detrás de cada gordita y gordito existe un algo que pasa, es como una droga, hay una historia".

"No tengo nada contra ella, pero…"

Tras esto, también se refirió a un plano más personal: "En el caso mío fue la inseguridad. Yo estaba regio, no había subido ni un gramo durante la pandemia. A finales del 2021 yo dije ‘qué va a pasar, entre el asalto de Chile, entre la pandemia, no podemos salir, no hay trabajo’ y empecé a comer chocolate y a engordar, claro que hay un problema".

Por último, aconsejó a la ex Miss Universo, aludiendo a que no es la primera vez que emite este tipo de comentarios.

"Yo no tengo nada en contra de ella, por favor, pero yo creo que una mujer de esos años, si ya cometió el error antes, tenga cuidado entonces con el lenguaje", señaló.