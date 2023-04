Comparte

Patricio Yáñez arremetió contra el reclamo de Esteban Pavez contra la prensa por el tema del reparto de los premios. El comentarista de Deportes en Agricultura señaló que el volante "no tiene la capacidad de ser un líder".

Recordemos que antes de emigrar a Colombia para enfrentar a Deportivo Pereira por Copa Libertadores, Pavez lanzó: “Eso estaba todo ok del año pasado, ustedes de repente hablan, pero está todo ok. Nosotros estamos netamente enfocados en el tema del partido, estamos con mucha ilusión y eso es lo importante”.

Tras estos dichos, Patricio Yáñez disparó: "Se nota cuando no hay liderazgo y cuando los que están a cargo no tienen la experiencia suficiente".

"Cuando hay gente con liderazgo y experiencia no se hace el papelón que hizo Pavez. Le quedó por descarte el ser líder y no tiene la capacidad. Eso no te lo da solo guapear en la cancha y llevar la jineta porque eres el más antiguo", sentenció Yáñez.

