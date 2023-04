Comparte

En medio de su participación en Sígueme y Te Sigo, Sabrina Sosa contó cómo es la relación que tiene con Daniela Aránguiz y además, reveló detalles de su separación con Claudio Valdivia.

Es necesario aclarar que, Sosa tiene un hijo en común con su expareja, el cual es el primo de los hijos de Jorge Valdivia y Aránguiz.

En esa misma línea, la modelo se refirió a la relación que tenía con Daniela y aseguró que nunca fueron muy cercanas.

“Nosotras tuvimos un par de roces por temas familiares, pero después de eso, igual nos seguimos viendo en reuniones. No éramos de llamarnos ni juntarnos, porque Claudio viajaba solo a ver a Jorge, con su dinámica de hermanos”, explicó la argentina.

Asimismo, agregó que “hace poco, cuando hablamos, fue un tema más de mamás. Ella quería comentarme unas cosas que quería que yo supiera, y se lo agradecí un montón".

También, recordó que la última vez que se vieron fue después del concierto de Romeo Santos, donde ella cree que todo quedó “sanado” y dijo lo siguiente:

“Aproveché de darle mi opinión y decirle lo que deseo para ella como mujer. Nos vimos después, en el concierto de Romeo Santos, y muy buena onda. Nos saludamos y me abrazó, así que creo que quedó todo sanado”.

Al respecto, el panelista Mauricio Israel le consultó si sus hijos eran cercanos, a lo que ella contestó que se veían cuando los padres los juntaban.

Nuestra separación no fue sencilla

Los detalles del término de la relación entre Sosa y Claudio Valdivia salieron a la luz después de que el comunicador antes mencionado insistiera en el tema.

“Cómo papá, ¿cómo es?, preguntó Israel y frente a ello, la invitada contestó que “eso me lo reservo, Mauricio. Es bueno reservarse las cosas. Nuestra separación no fue sencilla. Públicamente, tratamos de que pareciera que sí, pero no lo fue en absoluto”.

Sin embargo, igual profundizó en el tema y comentó lo siguiente: “Al tener un hijo, hay temas legales en común que resolver, y eso nos llevó un buen rato, pero ya está resuelto”.

En tanto, Sosa contó que Valdivia visita a su hijo, pero que todo está legalizado bajo lo estipulado en el tribunal de familia.

“Ni siquiera estábamos casados y tuvimos 2 años para resolverlo. La justicia lo citó a declarar y resolver un tema, y no soy la única mujer que, como mamá, espera por años por una resolución de pensión de alimentos en un tribunal de familia”, concluyó.