Romeo Santos conquistó a sus fanáticas en el primer concierto de nueve en el país, pero una de ellas fue más afortunada y le dio un beso al artista en medio del espectáculo.

La elegida por el intérprete de “Propuesta indecente” fue la modelo Sabrina Sosa, con quien intercambió miradas mientras realizaba su show y después le pidió acercarse al escenario.

En ese momento, Romeo le señaló la mejilla para que lo besara, pero cuando ella se acercó él le corrió la cara y terminaron dándose un “piquito”.

El video del “beso” se viralizó en las redes sociales y parte de los espectadores compararon la acción del cantante con el “Kiwi” y la comediante Pamela Leiva.

Sin embargo, la argentina aclaró que ella recibió feliz el beso y dijo que “primero me tomó la mano, y yo dije ‘no, no puede ser’. Hasta que viene la parte del beso, que fue sorpresa para mí, me encantó. Te mira fijo, yo creo que lo hace con varias, pero me gané el beso”.

“Él dijo que le diera un beso y me indicó su mejilla, yo dije ‘obvio’. Ahí corrió la cara, como me había señalado la mejilla. No me lo esperaba, pero lo agradezco, feliz”, concluyó Sosa en ADN.

