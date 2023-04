Comparte

Todo un tema fue la salida de Julia Vial de La Red, información que se dio a conocer la semana pasada, donde se confirmó que la periodista dejaría la estación televisiva, tras 17 años.

La situación fue comentada en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, donde el panelista Mauricio Israel compartió una singular reflexión.

"Yo lamento mucho desde el punto humano lo que está viviendo. Es bueno también decir, lo digo con mucha altura de miras y respeto, estas cosas sirven como ejemplo de que la vida es una rueda, a veces uno está arriba y en otras abajo", comentó de inicio.

Luego continuó, dejando una sutil crítica: "Espero que Julia, y te lo digo mirándote a los ojos, que te sirva cuando vuelvas a estar arriba, ya que seguramente lo vas a conseguir, pues eres una tremenda profesional. No te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal, te deseo mucha suerte".

"No sé si fue con sesgo de maldad"

Frente a sus llamativas palabras, Israel optó por aclarar sus palabras y entregar contexto, señalando que cuando volvió a La Red el año 2008, fue recibido en su programa de la mañana, lo cual si bien fue bueno, después cambió.

Esto, luego de que Vial lo acusara en pantalla de deberle plata al portero del canal: "No sé si fue con sesgo de maldad, pasa mucho que cuando estás en un programa empiezan a basurear a alguien, fue otra persona, su compañero de trabajo a quien no conozco, él habló pestes de mí", explicó Israel, aludiendo también a Eduardo de la Iglesia.

"Ella quiso contar una historia para sumarse a la conversación, la cual era falsa. Cuando volví a La Red luego de muchos años, me encontré con el portero y me abrazó cariñosamente, me atendió de lo más bien", finalizó.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: