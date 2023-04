Comparte

Fabián Castillo encendió las alarmas en Colo-Colo luego de retirarse lesionado en el duelo de los albos ante Santiago City por Copa Chile. El colombiano duró solo algunos minutos en cancha y durante este lunes se sometió a exámenes médicos para conocer la cuantía de la lesión.

En la previa de los estudios, Castillo conversó con TNT Sports y explicó su lesión y sus deseos de poder estar disponible el fin de semana ante Universidad Católica.

"Estoy con dolor, esperemos que no sea nada grave. Sacaron las imágenes y se las enviarán al doctor. Es entre el músculo y el tendón, en la parte de atrás de la rodilla, no sé como se llama específicamente. Ojalá sólo sea inflamación y no una ruptura", dijo el cafetero.

Además, agregó que "esperemos que pueda estar. La verdad que esos partidos me motivan mucho, me gusta, son clásicos y todos los jugadores queremos jugarlos, así que espero estar el sábado".

Para concluir, Castillo se refirió al cambio de esquema que implantó Gustavo Quinteros en Colo-Colo: "La verdad al equipo lo veo muy bien. Siento que con el cambio de formación el equipo mejoró muchísimo, hemos empezado a tener más la pelota y tener protagonismo y eso es importante. Veníamos de una racha no muy buena y con el cambio de formación siento que hemos adquirido más confianza y más solidez defensiva que era lo que nos faltaba".