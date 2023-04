Comparte

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 ya comienza a tomar forma, ya que se confirmaron los animadores oficiales para la versión 63 del certamen: María Luisa Godoy y Francisco Saavedra.

Recordemos que Martín Cárcamo anunció este jueves que no animará el evento del próximo año, afirmando que "no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores".

"Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido", sostuvo en la entrevista con 13.cl.

Godoy continuará así en el escenario en el que ha estado en las últimas tres versiones, mientras que Saavedra debutará en la Quinta Vergara, luego de una carrera de más de 20 años en el mundo de las comunicaciones.

"Sé lo que significa Viña para todos los chilenos"

El nuevo animador, Francisco Saavedra, comenta al respecto: "Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos: Poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público".

"Sé lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica", agregó.

"Será un honor para mí compartir el escenario con Francisco Saavedra"

María Luisa Godoy, en tanto, señala: "Estoy muy feliz de tener nuevamente la oportunidad de conducir el Festival de Viña del Mar. Han sido tres años de gran aprendizaje y experiencia, y agradezco a TVN por la confianza para este cuarto año".

"Será un honor para mí compartir el escenario con el gran talento, simpatía y cariño de Francisco Saavedra", manifestó.

"Y quiero enviar un mensaje muy especial de gratitud a mi gran compañero y amigo Martín Cárcamo: Gracias por tu amistad, lealtad, enorme profesionalismo y sobre todo tu gran humanidad. Espero y estoy segura que volveremos a encontrarnos muchas veces", expresó la animadora.

La edición LXIII del Festival de Viña será transmitida para Chile a través de las señales de Canal 13 y TVN, en conjunto con las emisoras del conglomerado radial IARC, mientras que la cadena Star+ lo llevará a toda América Latina.