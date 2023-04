Comparte

Durante esta jornada, Martín Cárcamo anunció que no continuará en la conducción del próximo Festival de Viña del Mar 2023 y explicó sus motivos.

Al respecto, el animador confesó que meditó la decisión y que al finalizar el festival de este año, "lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido".

En este sentido, planteó que "como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores".

"Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido", agregó en la entrevista.

¿Quién será el nuevo conductor?

De esta manera, comenzaron a surgir dudas con respecto a quién sería el próximo animador del Festival de Viña del Mar.

De acuerdo a la información publicada por La Tercera, el animador de Canal 13, Francisco Saavedra, sería la opción para animar el certamen viñamarino sobre la Quinta Vergara. Esto, debido a su larga trayectoria y experiencia en televisión y también sobre los escenarios.

Cabe destacar que "Pancho" Saavedra ha sido el animador de las cuatro versiones que se han realizado del Festival de Las Condes, donde tuvo una positiva recepción del público.

En tanto, María Luisa Godoy continuaría como animadora del Festival, según comunicó el mismo medio.