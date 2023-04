Comparte

El actor chileno Pedro Pascal fue incluido por la Revista Time dentro de la lista de las "100 personas más influyentes de 2023″.

Esto, ya que el intérprete chileno ha vivido grandes logros con sus papeles protagónicos en las series "The Last of Us" y "The Mandalorian"

El artista aparece particularmente en la categoría denominada "Íconos", donde también se leen nombres como el del rey Carlos III, la actriz Jennifer Coolidge y el actor Ke Huy Quan.

La encargada de redactar el perfil de Pedro Pascal fue la destacada intérprete Sarah Paulson, quien es una de las grandes amigas del actor.

En la descripción, Sarah calificó a Pascal como "poderoso, conmovedor, divertidísimo, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y poner sus hombros anchos para apoyarte".

Ingresa a este link para ver el perfil completo.