Comparte

El pasado lunes se dio a conocer que existía una orden de arresto en contra del periodista José Antonio Neme. Esto, debido a una querella por la exalcaldesa Cathy Barriga, la cual también involucraba a Diana Bolocco, Roberto Saa y Paulina de Allende Salazar.

Fue así como el conductor de "Mucho Gusto", tras bajarse del avión que lo traía de regreso a Chile de sus vacaciones, debió asistir al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Recordemos que la exjefa comunal presentó una querella por injurias y calumnias en contra de la periodista Paulina de Allende-Salazar, debido a un reportaje que se transmitió en el matinal de Mega.

El arribo de José Antonio Neme

De acuerdo al portal MeLate, el animador habría arribado al juzgado con mascarilla, debido a una sospecha por Covid-19.

Por otro lado, en conversación con La Hora, el comunicador entregó sus primeras impresiones de su breve paso por la sala.

"No sé ni siquiera por qué estoy aquí. No sé nada. Yo vine porque me dijeron del canal, desde el departamento jurídico, que tenía que cumplir con la ley. Pero no sé por qué estoy acá, qué se está investigando, no tengo idea de nada", afirmó.

En la misma línea, y apegado a su estilo, sostuvo que "siempre soñé con estos momentos como La ley y el orden, se hará justicia y todo. Sentarse en un estrado y todo súper cool, pero no me dieron muchas líneas en el guion".

"No sé por qué soy testigo"

Sin embargo, sus dichos habrían provocado molestia del juez. Esto, luego de que señalara en voz alta: "Esto es como en Hollywood", situación que le provocó un llamado de atención.

Finalmente, Neme recalcó el no saber por qué se encontraba ahí: "No sé por qué soy testigo, testigo de qué cosa, si ella me hubiera explicado que pasó esto en tal capítulo, que la señorita tanto… yo hubiera podido hacer ejercicio de memoria, pero me bajé de un avión hace 50 minutos, después de un mes de no haber estado en el país".