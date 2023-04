Comparte

Tres salas simultáneas con capacidad para más de 400 personas, con acceso gratuito, un sector de firmas exclusivo para que lectores y autores tengan un punto de encuentro y más de setenta escritoras y escritores nacionales y extranjeros darán vida al Festival Penguin Providencia, el próximo fin de semana del 22 y 23 de abril se tomarán el Palacio Schacht, sede de la Fundación Cultural de Providencia, para conmemorar en dos festivas jornadas el Día Internacional del Libro.

Una iniciativa que tiene su antecedente en la firma masiva de autores que Penguin Random House Grupo Editorial y la Municipalidad de Providencia organizaron el año pasado y que en solo un día reunió a más de cinco mil personas. Ante el éxito de esa actividad, ambas instituciones, en conjunto con la Fundación Cultural de la comuna, apostaron por organizar este año el primer Festival Penguin Providencia y ampliar la celebración del Día Internacional del Libro a todo el fin de semana bajo el lema #MuchoPorLeer.

"Ampliar a dos días este encuentro con autores notables es una gran noticia para nuestros vecinos y público en general, y estamos seguros de que repetiremos el éxito del año pasado para seguir incentivando la lectura en todas las edades", asegura la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

"Estamos felices de la alianza que hemos construido con el municipio de Providencia y en particular con su Fundación Cultural, porque nos ha permitido abrir nuevos espacios masivos para la difusión de la lectura y el encuentro tan necesario entre los autores y los lectores durante todo el año, y en especial en una fecha tan relevante para nosotros como lo es el Día Internacional del Libro", afirmó Sebastián Rodríguez-Peña, director general de Penguin Random House.

Municipalidad de Providencia.

Una programación imperdible

Presentaciones de novedades editoriales, Charlas Penguin, conversaciones, firmas y actividades para padres e hijos, darán vida a una cartelera que partirá el sábado 22 de abril a las 11 am, con las canciones de Mi Perro Chocolo y Lila Rayén. Esa mañana contempla además la charla Penguin de la Premio Nacional de Ciencias Exactas María Teresa Ruiz, la presentación de la autora Wattpad chilena Javiera Paz y una sesión de firmas del escritor nacional Carlos Pinto, entre otras.

Por la tarde, se sumarán a la programación, Mario Hamuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas; la autora chilena radicada en Alemania Patricia Cerda; el periodista y escritor Carlos Tromben; la psicóloga Lita Donoso; nuevas voces de la literatura chilena como Ariel Richards, Alia Trabucco y Bernardita Bravo; además de la fotógrafa Julia Toro y la música Colombina Parra. En el sector de firmas estarán participando, entre otros, Pablo Simonetti, Jeannette Von Wolfersdorff, Raúl Sohr, Guillermo Parvex y el Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier.

La jornada del domingo partirá a las 12:00 pm, con la presentación del grupo musical Cantando aprendo a hablar para niños, niñas y sus padres, y la Charla Penguin sobre las emociones de la psicóloga infantil Andrea Cardemil, a las 13:00 horas. Un día que además tendrá espacio para los amantes de la ilustración y la novela gráfica con la asistencia de Ingesman que estará presentando su nuevo libro y una conversación, por la tarde, entre Marcela “Maliki” Trujillo y Sol Díaz. También en ese horario, estarán la influencer Ignacia Antonia, la activista Julieta Martínez, la escritora peruana Gabriela Wiener, el doctor Nico Soto y los periodistas Mauricio Leandro Osorio, Tania Tamayo y Víctor Herrero que abordarán los desafíos del periodismo de investigación en Chile.

El festival Penguin Providencia que en la sección de firmas contará con la asistencia de Nerea de Ugarte, Cristóbal Bellolio y Heraldo Muñoz, entre otros, cerrará su primera versión con las presentaciones del Premio Alfaguara de Novela 2023 Gustavo Rodríguez, una conversación sobre guiones y libros entre Pablo Illanes y José Ignacio “Chascas” Valenzuela, y la presencia de la cantautora española y autora del sello Random House, Christina Rosenvinge, que llegará a hablar de su libro biográfico Debut.

"Este festival que organizamos en conjunto con Providencia viene a consolidar la celebración del Día del Libro, con la participación de destacados autores nacionales e internacionales, en una convocatoria abierta a todos los amantes de los libros. El objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor", explica la directora Editorial Melanie Jösch.

"Volver a repletar nuestros espacios, desde el auditorio hasta el jardín de las artes y la fachada con literatura es una tremenda actividad cultural que nos tiene muy entusiasmados y esperamos ser el puente entre los vecinos y el público en general con los libros y sus autores", señala Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia.

Descuentos, espacios para lectura y el arribo de Distrito Manga

Durante las dos jornadas del Festival Penguin Providencia habrá un descuento especial del 23% en los títulos que estén a la venta, lo que incluye las obras de todos los autores y autoras que participen del evento, como también de otros libros y escritores que publica Penguin Random House y que serán parte del amplio catálogo que la editorial dispondrá en el evento.

Además, contará con un espacio de lectura especialmente habilitado para todas las personas que lo deseen, con ejemplares de préstamo para disfrutar durante su permanencia en el lugar.

El Festival Penguin Providencia será el espacio ideal para la presentación de Distrito Manga, el nuevo sello especializado de Penguin Random House que llegó a nuestro país en octubre del año pasado y que ya ha publicado los primeros títulos de reconocidas sagas como Shikimori es más que una cara bonita, Old Boy, As the gods will, Los asesinatos de la mansión decagonal y Hiraeth, entre otros.

La programación completa del Festival Penguin Providencia estará disponible en https://penguineventos.com/