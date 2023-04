Comparte

Una vez más, el panelista de "Sígueme y te Sigo", Mauricio Israel, recibió un inesperado mensaje en le programa por parte de un televidente.

La situación se gestó luego de que en el espacio comentaran la reciente presentación de Cristián Castro con el grupo Miranda!, luego de que el intérprete mexicano terminara en ropa interior sobre el escenario.

Bajo este sentido, el comentarista deportivo Mauricio Israel cuestionó al artista, motivo por el cual el conductor Francisco Kaminski pidió la participación de la audiencia, con llamados telefónicos.

Fue así como una televidente señaló que la presentación de Cristián Castro "no es la forma".

Tras esto, fue consultada por Kaminski sobre su opinión de Israel, lo cual desató una dura réplica de la mujer.

"No me gusta, habla con tanta propiedad, de respeto y cosas, no (…) ¿Con qué moral viene a criticar algo él? ¿Qué margen de valores tiene? No chao, deberían sacarlo de ahí. Es el punto negro que tienen en el programa, si no lo tuvieran sería fantástico", sumó la mujer", cerró.