En un nuevo capítulo de "Tal Cual", Patricia Maldonado reveló un complejo momento que vivió tras permanecer por una década fuera de la televisión.

"Cuando quedé cesante, 10 años fuera del sistema, fue muy terrible", inició señalando la también conductora de "Las Indomables", que luego sumó: "Yo salí del mercado por asuntos políticos, me ha pasado dos veces".

Tras esto, sostuvo que si bien contaba con recursos, estos no eran ilimitados. "Para uno, dos, tres años, pero no para 10 o 12", señaló.

Además, afirmó haber recibido rechazo de quienes fueron sus compañeros: "Yo no podía pasar por la puerta de un canal, porque no la Paty Maldonado no puede entrar. Había gente que me hacía el quite, que atravesaba con tal de no encontrarse conmigo".

En esta línea, se refirió a algunos de los difíciles momentos que vivió. "Me cortaban la luz de mi casa, de la parcela", fue parte de lo que sostuvo.

"Le inventaba cosas a los cabros…, como yo vivo en el campo, siempre era que en el campo se cortaba la luz, que los cabros no supieran", reveló.

Aún así, destacó que al menos la comida jamás faltó. "Jamás faltó un plato de comida ni a mis hijos, ni a nosotros, porque siempre he sido muy precavida en la parte comida", sumó.

Por último, señaló que la crisis que experimentó, afectó su salud mental: "Llegamos en un momento que estábamos solos, ahí no había amigos, muy poquitos que conservo hasta el día de hoy (…); mi suegra en estado depresivo, mi marido en estado depresivo, mi cuñado, que vivía conmigo, en estado depresivo".