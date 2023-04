Comparte

Un chileno llamado Juan Pablo se hizo viral en TikTok tras mostrar la gran cantidad de mercadería que compró en un supermercado en Argentina con 100 mil pesos, lo que según él, le duraría hasta "cinco o seis meses".

A través de un video publicado en la red social, el joven "denominado "Soyeljota" mostró todos los productos que adquirió en el supermercado y evidenció cómo logró pasar la Aduana chilena.

Posteriormente, y tras convertirte en viral, el hombre fue entrevistado por "Radio con Vos", donde comentó que con 100 mil pesos, compró mercadería que le alcanzaría por al menos cinco meses.

"Genero contenido en redes y se me ocurrió mostrar lo que estaba pasando. Para nosotros está súper conveniente al cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios", detalló Juan Pablo.

Junto con lo anterior, aclaró que "yo no compro para vender. Lo hago por un tema de que con la Cami (su pareja) somos súper ordenados. Tenemos una despensa y compramos comida para unos 5 meses".

En este sentido, reveló que "hicimos en el supermercado una compra de 100.000 pesos chilenos, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con 100.000 pesos chilenos acá tu compras para, quizás dos semanas".

"Compramos 20 paquetes de tallarines por 5.300 pesos chilenos y eso es una hora de trabajo en Chile aproximadamente, porque a Chile no le conviene que entren mercaderías tan baratas de un país vecino, claro, eso era lo exitoso. Entonces por eso yo quería mostrar esto, a ver si es que pasamos porque ya es la cuarta vez que íbamos al país (Argentina). En el verano fuimos con amigos y trajimos más cosas", añadió finalmente.