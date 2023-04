Comparte

Hace unos días la influencer Daniela Aránguiz compartió, a través de las historias de Instagram, una inesperada imagen, que correspondía a una carta de amor de su expareja, Jorge Valdivia.

"Es muy duro estar aquí sin ti y lo estoy haciendo, pero te extraño tanto que podría morir", es parte de lo que se deja leer en el documento, que duró poco en línea, luego de que lo terminara eliminando.

De acuerdo a la información que se maneja, la misiva habría sido escrita por el exfutbolista en diciembre del 2022, cuando la pareja intentó reparar su relación que había sufrido un quiebre en septiembre de ese año.

El documento ahora fue analizado por múltiples profesionales de diversas disciplinas, como un músico, una escritora, un chef francés, una terapeuta y una sicóloga, quienes hablaron con Las Últimas Noticias.

Las críticas a la carta

"No puede ser más honesta desde él, se nota que es para una persona con quien se conocen mucho porque es muy escueto y directo en sus palabras. Muy repetitivo: la idea es que no lo dejen y le den otra oportunidad", comentó de inició el cantante Pablo Herrera.

Por otro lado, la escritora María José Viera-Gallo, autora de ‘Química y Nicotina’, señaló: "Me parece que la carta del Mago Valdivia tiene varias fallas (…) Lo primero es que la llama sexy. Muy poco creativo para la metáfora de lo sexy que puede ser su amada. Lo segundo es el modo que tiene de victimizarse, muy infantil frente a la culpa. Lo tercero es que mete a Dios cada tres líneas", criticó.

El chef Yann Yvin también se refirió al documento: "Todo lo que empieza con Dios está mal, es como que todo depende de una tercera persona. Siempre se debe utilizar la primera persona cuando escribes algo tan íntimo. Lo más rescatable es cuando habla de ‘dejar a una mujer tan linda'".

Edmundo Campusano, terapeuta de parejas, manifestó que "la escritura antes era uno de los pocos medios previo a los digitales de dejar una evidencia, un compromiso de lo que ocurría. Hasta el día de hoy la notaría sigue siendo un elemento donde uno da cuenta de algo como un testigo de fe, o como ese dicho de si no está escrito, no existe".

En otro sentido, la denominada ‘doctora del amor’, Bibi Mandakovic, de Radio Pudahuel, sostuvo que el manifiesto del deportista no la convenció: "Parece una carta escrita por un niño de 10 años. De menos edad incluso. Está llena de ideas infantiles, de inmadurez emocional (…) Parece de un niño y no tiene pudor alguno en mandar sentimientos y promesas que no va a cumplir, aunque él diga que sí".

Por último, la sicóloga clínica Alexandra vidal, señaló que "quien la escribe es muy autoreferente, habla desde él para poder conseguirla".

"Cuando dice ‘jamás te voy a soltar’, no se usa, a no ser que sea una carta súper desesperada como esta. Una persona que ama y que quiere volver lo hace de una forma más madura con frases como ‘tratemos de arreglarlo, hagamos algo por nosotors, vamos a terapia'", manifestó.