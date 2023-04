Comparte

Un fuerte descargo es el que realizó la bailarina Valentina Roth en Instagram, donde solicitó a los programas de farándula que no la nombraran más.

"De verdad necesito que no me nombren en ningún programa más de farándula, de estos que están en la tarde. No quiero, no me interesa, no quiero salir", manifestó Valentina en sus "historias" de la red social.

Asimismo, señaló que "tengo 33 semanas de embarazo, quiero estar tranquila, piola, en lo mío y en paz".

"Por favor, no me nombren y tampoco me cuenten ‘oye, esta mina está hablando de ti’, porque de verdad no me interesa, lo único que quiero es que me dejen en paz y tranquila, que no me nombren más", añadió la bailarina.

Más tarde, aseguró que "no sé por qué salgo en estos programas. ¿Qué voy a vender yo hoy en día? Ando en otra. Me casé, estoy embarazada, voy a tener una guagua".

"Lo único que hice fue contar la mala experiencia que tuve en la farmacia y sería. No es que quiera volver a la farándula. En lo demás ando súper tranquila y en la mía. Si es tan fome el tema", cerró.