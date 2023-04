Comparte

Juan Pablo y Camila (@soyeljota_) son una pareja chilena de tiktokers que se hicieron virales tras mostrar una compra en un supermercado de Argentina para cinco meses con tan solo 100 mil pesos.

La pareja de influencers viajaron por quinta vez al país trasandino, en esta oportunidad fue a Neuquén para Semana Santa. Sin embargo, sostuvieron este periplo "fue diferente", ya que "está bastante económico".

Al estar en un supermercado mayorista, Juan Pablo reveló que "estuve a punto de no grabar, porque me empezó a dar vergüenza. La gente me empezó a mirar cuando estaba con el teléfono con el carro llenísimo".

Por ejemplo, respecto a las compras, Camila detalló que adquirieron "arroz de cinco kilos en 2.900 pesos chilenos". Además, "compramos detergente de 10 kilos, que acá en Chile puede salir $26.000 y a nosotros nos salió $6.800, o sea, es una diferencia abismante".

Asimismo, recuerdan que tuvieron que esperar al menos unas dos horas en la aduana chilena, ya que "nos encontramos con una fila gigante".

Junto a esto, revelaron que recibieron algunas pequeñas críticas: "Nos van a cambiar los precios, no nos van a dejar entrar comida", fue uno de los comentarios que recordó Juan Pablo.

"Hice videos de Argentina para explicar a la gente, porque de repente piensan que uno se está burlando de la situación que ellos están viviendo y no es así. Nosotros igual cuidamos nuestro bolsillo y tratamos de pasar el dato a los chilenos para ayudarnos entre todos", señaló Camila.

Finalmente, indicaron que entre TikTok e Instagram tienen casi cuatro millones de reproducciones.

Ve aquí la entrevista completa en "El Rompecabezas":