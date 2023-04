Comparte

En una nueva edición del programa "Podemos Hablar", la modelo Gala Caldirola relató una particular anécdota que vivió en Turquía junto a su hija Luz Elif.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio de Chilevisión, Jean Philippe Cretton, pidió que pasaran al frente todos quienes hayan "quedado desnudos o semi desnudos en algún lugar público".

Tras esto, la exchica reality se paró de su asiento y relató un singular episodio que vivió en un centro comercial.

"No fue nada sexy la situación", comenzó explicando Gala, quien precedió a contar su historia. "Mi hija acababa de empezar a caminar y bueno, nosotras siempre estuvimos mucho tiempo solitas, entonces, cuando yo salía, ella venía conmigo para todas partes", afirmó.

Bajo este contexto, reveló cuando estuvieron en Turquía, ella decidió visitar un mall para comprarse ropa, y mientras se estaba probando diversas prendas, su hija salió corriendo hacia afuera de la tienda.

"La bebé (estaba) mirándose en el espejo toda entretenida y de repente agarra una prenda de ropa y arranca, se me sale. Una lo primero que piensa es ‘que no se me arranque la guagua’. Arranqué detrás de la guagua, corriendo", explicó.

Según dijo la modelo, tras alcanzar a su hija, la tomó en brazos y comenzaron a caminar, pero notó algo extraño y es que varias personas la estaban mirando.

"Dije ‘conche… se me olvidó ponerme los pantalones’, salí en colaless corriendo detrás de la guagua, pero yo creo que todas haríamos lo mismo", aseguró Gala, causando sorpresa en el resto de los invitados.