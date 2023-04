Comparte

"Brava" es el documental de Claudia Conserva donde muestra su lucha contra el cáncer de mama. Sobre esto, su esposo, Juan Carlos "Pollo" Valdivia, dio luces de por qué la animadora se atrevió a grabar este periodo que lleva enfrentando esta dura enfermedad.

"Yo creo que Claudia tenía la intención de distraerse, pero dejando un registro y ahí está un poco lo macabro para nosotros como familia. Porque estay en medio de un dolor enorme, con una incertidumbre de qué va a pasar aquí, y era por qué quieres dejar esto", señaló en el programa de Chilevisión Podemos Hablar.

Junto a esto, contó que Claudia le dijo que tenía la necesidad de grabar esta lucha contra el cáncer, porque "‘como comunicadora, quiero dejar mi testimonio de lo que estoy viviendo’ y es descarnado, por qué lo hizo es muy de ella. Ella lo va a responder.", reveló el rostro de TV+.

"Pero si tú me preguntas, yo creo que tiene que ver con dejar un mensaje y tiene que ver lo la prevención. La Claudia en ese sentido fue muy disciplinada, se hizo rigurosamente sus exámenes y eso le permitió poder enfrentar la enfermedad más rápidamente y con mejores herramientas", comentó.

Junto a esto, agregó que "el llamado y el mensaje, a través de esta generosidad de ella, es mostrarse tal cual es la enfermedad, con todo lo terrible, que va más allá con la perdida del pelo".

También señaló que este documental "a nosotros nos sonaba macabro, que si no ganaba o perdía, significaba que nos quedábamos con eso y ese dolor".

"Era muy complejo salir contando una historia porque esto es un registro que hizo con su celular, aquí no había cámaras rodeándonos. Ella estaba grabándose, un autorretrato en el fondo", expresó en el espacio que condice Jean Philippe Cretton.

En ese momento Pollo Valdivia sostuvo que "yo me convertí en un enfermero y lo digo, pero encantado, o sea, yo me dediqué a ella. Solo trabajaba y volvía, la lleve a la clínica todas las veces que pude, la acompañe a todos los exámenes y era lo que había que hacer; nunca me cuestioné".