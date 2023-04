Comparte

En el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Juan Carlos "Pollo" Valdivia entregó detalles del estado de salud de su esposa Claudia Conserva, quien está enfrentando un cáncer de mama.

"Las cosas han ido mejorando con el tiempo, fueron periodos largos de angustia, pena e incertidumbre", dijo el comunicador en el espacio que conduce, Jean Philippe Cretton, agregando que "son señales potentes que indican que hay que estar siempre luchando atento, con los afectos bien equilibrados".

Al ser consultado por el estado de salud de Claudia, detalló que "está mejor, sigue en tratamiento. A ella no se le ha dado el alta, este es un proceso largo"

"Los que han sido afectados por este tipo de enfermedades saben eso, no es fácil que te suelte en términos físicos, emocional y mental. Es un desgaste enorme, los tratamientos son súper invasivos y dolorosos", continuó relatando.

Asimismo, indicó que, por un lado, este periodo ha sido "largo, en el sentido que la pena y el dolor parece que no terminan nunca". Por otro, "rápido, porque la disciplina, constancia, ha podido lograr con los tratamientos los resultados".

Luego, fue consultado sobre cómo enfrenta esta enfermedad como pareja, esposo, a lo que respondió que "pasas por varias etapas".

"Primero, el shock, esto no puede estar pasando. Segundo, a ver cómo seguimos, porque no hay certezas, tú no sabes cuándo esto se detiene y si se va a detener. Es un resultado que no se sabe y eso te pone en un estado emocionalmente muy vulnerable", comentó.

"Pero por sobre todo hay niños, hijos, familias. Además, la condición de persona pública que también te provoca algo. Te están preguntando constantemente y legítimamente con mucho cariño y amor, no con morbo, sino con preocupación", complementó.