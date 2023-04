Comparte

Esta jornada cumple años una persona muy importante para Cote López: Luis Jesús Jimenez, su pequeño hijo quien celebra los 7 años.

En la tarde el exfutbolista, Luis Jimenez, compartió una postal con varias fotos y le dedicó un tierno mensaje a su hijo en su día especial.

Esta vez fue el turno de su madre, Cote López, quien adjuntó un extracto de la canción If Ain’t Got You -Si te tengo a ti-, de la cantante estadounidense Alicia Keys.

El extracto de la canción, traducido al español dice: "Algunas personas viven por la fortuna, algunas personas viven sólo por la fama, algunas personas viven por el poder, algunas personas viven sólo para jugar el juego, algunas personas piensan que las cosas físicas definen lo que está dentro”.

“Y he estado allí antes, de que la vida es aburrida, tan llena de lo superficial. Algunas personas lo quieren todo pero yo no quiero nada en absoluto. Si no eres tú, nena, si no te tengo nena. Algunas personas quieren anillos de diamantes. Algunos sólo quieren todo. Pero todo no significa nada ¡Si no te tengo!", "TE QUIERO MÁS QUE A TODO”, sentenció la dueña de Clo by Coté López.