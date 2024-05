Comparte

La entrevista de Francisco Kaminski en “Podemos Hablar“ el pasado domingo, no pasó nada inadvertida para Carla Jara, exesposa del comunicador que reaccionó a sus palabras.

Esto quedó expuesto luego de que la ex ‘Mekano‘ enviara un mensaje por redes sociales, en donde desmintió algunas palabras del locutor radial.

Si bien Jara señaló que no vio ‘Podemos Hablar’, sus seguidores le hicieron llegar algunas de las palabras que Kaminski emitió, lo que la llevó a desmentirlo y aclarar las acusaciones.

Una de estas fue recordarle la millonaria deuda económica que tiene con ella, la cual espera que llegue a un buen fin, ‘algún día’.

Carla Jara desmiente a Kaminski

“Me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada“, partió señalando Jara en una story de Instagram.

Luego prosiguió: “Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy cómo alguien puede llegar a mentir tanto”.

“Ahí les demostré, con los pantallazos de las transferencias, que yo sí pagué las cosas“, afirmó, aludiendo al viaje que realizaron a Brasil, sobre el cual Kaminski afirmó que también desembolsó dinero.

A través de unos pantallazos, Carla Jara relató que le hizo transferencias a Kaminski por $4,5 millones de pesos, así como también mostró otra de $170 mil.

Por otro lado, descartó que existiera cordialidad entre ambos, acusando que el sujeto jamás le ha pedidor perdón “mirándome a la cara“.

“Nunca, nunca, nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez, cuando que fuimos citados al colegio de mi hijo, en donde ni siquiera me saludó“, añadió.

Por último, insistió con el tema monetario, asegurando que Kaminski le debe mucho dinero. “El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe… y es mucha. Ojalá que algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado”, cerró.

