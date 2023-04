Comparte

Un importante anuncio realizó Rommy Salinas, quien se hizo conocida en la tercera temporada del reality "La Granja", y es que tras casi 20 años, será mamá nuevamente.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz expresó "hola familia cómo están. Hoy les traigo una súper noticia que tengo guardada hace mucho rato porque he estado viviendo cosas que no les he podido contar, pero ahora les puedo contar".

"Ustedes se han dado cuenta que hace un muy buen rato vengo más gordita y es porque me comí un completo, sí un completo gigante que… Un completo pero a parte de un completo está creciendo otro ser humano acá", reveló, notándose muy feliz de la noticia.

"¡Voy a ser mamá de nuevo hueona, después de como 20 años!", sentenció la actriz de la serie televisiva "Vuelve Temprano".

Revisa acá el video