Américo reveló que intentó suicidarse a los 17 años. Además, el artista nacional habló sobre los difíciles momentos familiares que enfrentó, sus problemas con el alcohol y de salud mental en el programa en el programa "De Tú a Tú" de Canal 13.

"Cuando mis viejos se separan, mi papá tuvo dos intentos de suicidio, donde yo fui testigo. Lo vi, me tocó salvarlo las dos veces. En la primera tenía 5 años", señaló el cantante, quien explicó que su padre se salvó porque la cuerda se soltó, terminando en el hospital por la caída.

Posteriormente, comentó que él tenía 8 u 9 años cuando llegó a casa y vió una soga colgada en una viga. "Eso fue brutal. Me atrevo y miro, y por suerte él no estaba. Viene de la cocina, me abraza y me pide perdón. Desiste de su intento. Sin duda, eso es de lo más brutal que me ha tocado vivir”, confesó Américo.

El cantante, quien se convirtió en padre a los 16 años, recuerda que también intentó suicidarse cuando su polola y madre de su primera hija lo engañó con un compañero de curso.

"Eso fue dramático para mí, fue terrible. A lo primero que recurrí fue a tomarme unas pastillas. Mi mamá me encuentra y le toca vivir todo este queso. Me lleva al hospital y me lavaron el estómago. Despierto en psiquiatría, amarrado a los 17 años. Esto no lo sabe nadie", reveló.

Pese a lo anterior, Américo tuvo una nueva oportunidad en el amor. A los 24 años, cuando aún era vocalista del grupo "Alegría" conocidó a Pepa (María Teresa Órdenes), con quien lleva 24 años de relación.

Además, Américo abordó sus problemas con el alcohol: "Empiezo a tomar solo. Decía ‘es mi plata, hago lo que quiero, me lo merezco’ (…) Siempre cumplí con mis shows, era como hacer y hacer todo el rato. Pero veía un espacio de tiempo, iba al aeropuerto, al Duty Free, y tomaba. Lo mismo cuando iba en el auto con mi chofer. Llegaba a la casa medio mareado. Me empecé a dar cuenta de que era querer apagar siempre".

Tras tomar conciencia, el cantante comenzó su rehabilitación y redujo su consumo a 2 o 3 veces por año, pese a esto indica que no se sentía bien "No me encontraba, no me hallaba. Empecé en una búsqueda. Pasé también por un tiempo con mucha angustia. Me da mi primera crisis de pánico, a tal nivel que llego a la clínica y pensaba que me iba a morir. El corazón me saltaba. Fue terrible", señaló.

Pese a lo anterior, Américo revela que con la llegada de la pandemia, el año 2020, recayó en el alcohol e incluso tuvo un accidente automovilístico que lo distanció de su esposa.

"La saqué barata y por suerte no afectó a alguien más. Pero ella me echó de la casa. Me fui a mi oficina, ahí seguí con el ‘chupe’. Llorándomelo todo, haciéndome la víctima también. Algunos días estuve en la casa de mi mamá, otros días donde mi hermano", contó.

Sin embargo, el cantante señala que ese momento lo impulsó a hacer un cambio radical y dejar los excesos.

"Ahí es donde decido tomar las riendas de mi vida y hacer un cambio. Hoy no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada", dijo Américo.