Daniela Meliang Antilef, de 31 años, es la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en Isla Mocha. La estudiante de artes visuales habló sobre el trágico incidente y realizó un fuerte llamado al Gobierno.

Según indicó en conversación con Las Últimas Noticias, se había mudado con su pareja, Edison Villa, a la isla ya que ambos se enamoraron ahí. El arquitecto había sufrido una fractura el día anterior al accidente, por lo cual debía ser trasladado hasta el Centro Asistencial de Cañete para recibir tratamiento.

"Íbamos en un viaje especial, Juan Carlos, el piloto, prestaba servicios a la municipalidad de Lebu, cumpliendo el rol de avioneta ambulancia. Edison era el paciente y yo su acompañante", señaló Daniela.

Junto a lo anterior, señaló que el accidente fue inmediatamente después del despegue. "Recuerdo que despegamos y al virar hacia el continente se detuvo el motor. La avioneta precipitaba en dirección al mar. Juan Carlos no emitió ningún comentario", relató.

"Luego, recuerdo estar en el agua, gritando ‘ayuda’. La Lafken (mar en mapudungun) me salvó. Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, solo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados, buscaba a mi compañero", relató Daniela.

"Me sacaron en un helicóptero de la Armada desde la isla a Cañete, de Cañete en ambulancia a Curanilahue y de ahí en ambulancia a Concepción. Un largo y eterno trayecto. Mi cuerpo es fuerte y resistió, pero los tiempos de reacción ante una emergencia son tardíos", detalló la joven mujer.

Posteriormente señaló: "En el hospital me dijeron lo que había sucedido y que yo era la única sobreviviente".

A través de sus redes sociales, Daniela envió un mensaje al presidente de la República, Gabriel Boric, y al ministro de Transportes.

"Necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existe por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de Isla Mocha(…) Junto a mi pareja redactamos un documento sobre las problemáticas y carencias de la isla. Un levantamiento que busca visibilizar la situación de precariedad de las y los habitantes del territorio insular", señaló la licenciada.

Daniela indicó que el documento fue enviado mediante correo en nombre de la junta de vecinos del sector norte, en el mes de enero a Daniela Dresdner con copia a Juan Recabarren, sin embargo hasta el día de hoy no han obtenido respuesta.

Finalmente pidió "con el corazón herido" una exhaustiva investigación para determinar las causas del fatal accidente.