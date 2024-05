Comparte

La oposición lanzó sus críticas en contra del líder de Republicanos y otrora candidato presidencial del sector, José Antonio Kast, quien participó en el evento ultraderechista “Europa VIVA 2024”, actividad en donde señaló que el Presidente Boric “es un travesti político“. Sobre estas palabras, la oposición hizo un llamado a “que no caiga en descalificaciones” y “que baje un cambio”.

Para el diputado Jorge Durán (RN), “las críticas que realiza José Antonio Kast tienen un total acierto en todo. El presidente Boric busca su perfil más idóneo, porque siempre se ha movido por los resultados de las encuestas. Tiene un país en el total caos en todo ámbito”. Pese a ello, “me gustaría decirle a José Antonio Kast que no caiga en descalificaciones de grueso calibre en llamarlo ‘travestí político’. Esto, dado que “actualmente Chile vive violencia en todo sentido y si nosotros como políticos contribuimos en más violencia no podemos lograr buenas acciones políticas”.

Oposición critica a Kast por dichos contra Boric

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG) indicó que, “más allá que tenga la razón del perfil que busca el Presidente Boric hoy en día, me llama la atención que las críticas siempre las haga desde el exterior“. En ese sentido, “prefiero a un Kast proponiendo ideas (…) que un Kast descalificando”. Junto a lo anterior, hizo un llamado “categórico al líder del Partido Republicano a bajar un cambio”.

Por otro lado, Carla Morales (RN), apuntó a que Kast estaría tratando de descalificar al Presidente Boric “porque claramente vemos a nuestra candidata presidencial Evelyn Matthei más consolidada, preparada y con un plan de trabajo ordenado sin ocupar descalificaciones para salir en prensa”.

En tanto, para Jorge Guzmán (Evópoli), “uno puede compartir la crítica al gobierno del presidente Boric, pero no es la forma ni el lugar. No me parece adecuada la forma en que José Antonio Kast se refiere al presidente democráticamente electo del país, ni tampoco que lo haga en el extranjero, no corresponde”.

Por otro lado, Andrés Jouannet (Amarillos), apuntó que es “bajito, bajito el nivel de José Antonio Kast. Uno puede tener diferencias, ser oposición, pero es el jefe de Estado y uno no puede ir a otro país a descalificar permanentemente, de la peor manera al Presidente de la República”. A ello agregó el que “Kast le habla a su séquito, a su tribu, al grupo que lo sigue, pero no le habla al país. Está muy lejos de la figura de un estadista, de la figura de un hombre que piensa el país, de un hombre conciliador”.