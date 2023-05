Comparte

Tenso fue el momento que se vivió en el nuevo episodio de "Sin Filtros", donde Teresa Marinovic fue encarada y se puso sobre la mesa la educación que recibió su hija.

La situación se dio en medio de una conversación con la candidata a consejera constituyente de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo, la cual aludió a la ‘contradicción’ en la que ha caído la exconvencional de derecha.

"Tu hija estudió por el Estado, con gratuidad. Le quitaste atención a una persona, por ejemplo, del cerro donde nosotros vivíamos, para que estudie con gratuidad en la PUC", reveló Cárcamo en el programa.

Aún así, Marinovic señaló estar "absolutamente contraria a la gratuidad" y que no da razón a los "actos de sus hijos mayores de edad".

En esta línea, la candidata a consejera Paz Suárez, también la criticó: "Tú hija no sería profesional si no hubiese sido por ese beneficio, ¿cómo no quieres lo mismo para los demás chilenos?".

Frente a esto, Teresa Marinovic respondió: "Estoy en contra de las leyes de Michelle Bachelet, de las leyes que favorecen a universitarios. Hicieron esas leyes porque los universitarios votaban".

Finalmente Cárcamo respondió: "¿Cuánto pagaste por la carrera?", donde Marinovic respondió: "Yo no pagué la carrera", discusión que escaló de nivel y debió ser intervenida por el conductor.

