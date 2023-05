Comparte

Una tensa jornada se vivió durante la mañana de hoy en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Bíobio, donde un equipo de TVN y Mucho Gusto fue agredido, en medio de un desalojo a un conjunto habitacional.

La situación generó una reacción del animador del programa, José Antonio Neme, frente a los ataques que recibió su equipo.

"¡Pero por favor! Mauricio saca al equipo de ahí", expresó el comunicador, frente a las imágenes que se emitían en pantalla.

Luego continuó: "Esto ya es de lo más último que uno puede ver, no sé sin chilenos, extranjeros, no me interesa la nacionalidad, las autoridades verán quiénes son".

"Me da una indignación, el equipo está ahí haciendo su trabajo. Además, esas viviendas fueron adjudicadas a personas que pasaron por un proceso de subsidio habitacional, que ahorraron, y entran estos pelafustanes, patipelados, y si se saltan la fila por familias que lo necesitan tanto o más que ellos una vivienda, y que pusieron sus ahorros", sumó luego el periodista.

"Esto no pasa en un país normal"

Su descargo no terminó allí, pues luego continuó: "Una toma no se justifica bajo ningún punto de vista, pero en este caso yo empatizo con esas familias, porque aplicaron a la solución pública, con ahorros, libreta y todo lo que eso significa".

"Delincuentes de porquería. Que se metan no más con todos los carros. Carabineros puede usar toda la fuerza, acá un señor que sale con un palo a pegarle a cualquier cosa que se mueva, camarógrafos, personas, animales, lo que sea. Estos personajes usan la fuerza a diestra y siniestra, ustedes saben lo que deben hacer Carabineros", afirmó luego.

Finalmente, criticó la situación que se vive en el país: "Esto no pasa en un país normal. No estoy justificando ningún tipo de toma. Yo estoy con esa familia que sueña con la casa propia y que hoy día no tiene tina ni nada. Esa amenaza de toma ni siquiera debería existir en un país más o menos estabilizado. Son viviendas sociales, cómo pasa eso (…) Ya estamos hasta acá de este circo. ¿En qué se convirtió este país?".