Durante la jornada de hoy se llevó a cabo un gran operativo de Carabineros en San Pedro de la Paz, con el fin de desalojar 208 departamentos tomados.

Fue en este contexto donde miembros del equipo de TVN sufrieron una agresión por parte de un grupo de antisociales, que se parapetaron en las propiedades para evitar el desalojamiento.

Estos agresores golpearon al camarógrafo Marcelo Retamal, provocándole daños tanto en su equipo de trabajo y su móvil.

En este sentido, desde el matinal "Buenos Días a Todos" de la señal estatal, se tomaron un momento para enviar un mensaje al trabajador que terminó con lesiones.

Las palabras del equipo de TVN

"Queremos mandarle un saludo grande a un equipo de TVN que fue agredido en San Pedro de la Paz. Queríamos hacer un despacho, pero en este momento no es lo más responsable. Lo condenamos ya que no es la forma de manifestarse. La violencia no es el camino", relató Eduardo Fuentes.

Momentos después, el periodista Felipe Jara entregó más detalles de salud de su colega: "Actuaron de manera violenta. Instalaron barricadas y cortaron el tránsito en la ruta. Mi compañero sufrió lamentablemente un golpe con un poste de madera. Nuestra cámara también quedó inutilizada y el vehículo quedó con el parabrisas roto. Nos atacaron con palos, objetos contundentes y fierros".

