Este jueves se conoció el resultado del juicio sobre el supuesto plagio que había cometido el cantante británico Ed Sheeran con su exitosa canción "Thinking Out Loud".

En concreto, el artista fue acusado de infringir los derechos de autor de la recordada canción de Marvin Gaye, "Let’s Get It On".

Al respecto, el jurado de Nueva York estableció que el artista no cometió plagio con su tema, lo que fue valorado por el intérprete.

Al recibir la noticia, Sheeran señaló a la prensa estar "muy feliz", aunque también "frustrado" debido a que "afirmaciones infundadas como ésta" lleguen a los tribunales.

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por la hija de Ed Townsend, coescritor de la canción "Let’s Get It On", quien acusó que las melodías tenían "similitudes sorprendentes" y "elementos comunes manifiestos", lo que fue descartado finalmente en el juicio.