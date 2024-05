Comparte

Recientemente, Trinidad Cerda revolucionó las redes sociales tras postear unos registros posando semidesnuda.

A raíz de ello, la chica reality recibió muchos comentarios y la mayoría de ellos eran ofensivos, por lo que Instagram posteriormente borró la publicación.

Cabe mencionar que, Trinidad en su post no mostraba nada fuera de lugar, puesto que se le veía posando en una tina tapada con espuma.

En ese sentido, la exGran Hermano compartió una reflexión sobre las críticas en sus historias y dejó en claro que ella ahora se siente bien con su cuerpo.

“Fui súper criticada por subir una foto en la tina tapando mis partes íntimas con espuma. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos decían; ‘te como entera’ otros ‘me decepcionaste Trini’ y otros escribieron desesperados ‘por favor crea un OnlyFans (…) fueron tantos los comentarios de personas que discutían sobre si debiese subir una foto así o no, que Instagram decidió borrar la foto”. ’”, comenzó escribiendo.

“¿Qué estaba mostrando realmente? ¿Qué fue lo tan grave que hice? ¿Acaso esas señoras que me reportaron por qué casi se veía un pezón reportan a hombres que muestran un poco más de la cuenta?”, añadió.

Asimismo, sostuvo “qué lástima vivir rodeada de resentimiento, de personas que buscan encasillarte y quitarte libertad, opinión o autenticidad. No entraría a una aplicación para vender contenido explícito porque no me interesa, no me gusta. De la misma manera como he rechazado casas de juegos online o apuestas. Son cosas que a mí en lo personal, no me identifican”.

“Un hombre comentó esto; ‘Estás rica, pero no busques aprobación de esta manera, no lo necesitas.. dedícate a subir contenido de señorita…’”, agregó.

Tras ello, recalcó que no busca la aprobación de nadie “ahora si me preguntas tengo ganas de subir una foto totalmente desnuda, solo porque quiero. No busco la aprobación de nadie. Me siento tan bien con mi cuerpo hoy, me encanta. Fueron años de trabajo, de superación y de terapia para llegar a este lugar aunque aún mis inseguridades siguen viviendo abajo de mi cama, yo intento no escucharlas”.

En la misma línea, expuso que con todos estos mensajes de odio sus inseguridades vuelven a aparecer “pero cada vez que tú me escribes desde el odio, el resentimiento y la envidia es como si todas esas inseguridades volvieran y me gritaran fuerte: Eres insuficiente, eres fea. Él no te va a mirar, mira las manchas en tu rostro, no importa cuanto vayas al gimnasio, ese rollo no va a desaparecer”.

“Me tapo los oídos y me digo a mí misma en silencio; Soy suficiente, soy suficiente. Y aunque a veces me cuesta creerlo… Si lo soy, soy suficiente”, cerró Trini.