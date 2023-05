Comparte

Durante la jornada de hoy, equipo de "Mucho Gusto" se instaló en la Estación Mapocho, donde también se encontraba el actor nacional Francisco Reyes, el cual no pasó nada inadvertido.

Fue en este sentido donde Karen Doggenweiler lo presentó como "Jeremy Irons chileno", por su parecido al intérprete hollywoodense.

Ante esto, ‘Pancho’ Reyes se sinceró: "Una vez, en un ascensor, en Los Ángeles, me confundieron".

Por otro lado, también se refirió al fin de la teleserie que protagoniza en la señal, donde sostuvo que "Todo tiene su fin, así que le vamos a hacer. No se pierdan. Está interesante, queda poquito".

Respecto a la votación, señaló que fue un proceso bastante expedito: "No vengan a votar pensando que es un plebiscito en contra o a favor del gobierno, como lo han llamado algunos muy irresponsables (…) porque en realidad estamos hablando de una Constitución, que es un pacto social".

Por último señaló: "No hay que confundir a la gente (…) No es una cosa de Gobierno no más", cerró.