El día de ayer se realizó la elección de los consejeros constitucionales, donde el gran ganador fue el Partido Republicano, situación que fue analizada por José Antonio Neme.

En la instancia, el conductor de "Mucho Gusto" aseguró que el responsable de este triunfo al partido liderado por José Antonio Kast, es responsabilidad de Daniel Stingo.

Recordemos que el exconvencional, tras ser electo en mayo del 2021, sostuvo que "los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, que quede claro".

"Los demás tendrán que sumarse. ¿Quiénes somos nosotros? Los que no somos de derecha, los que no estábamos por el Rechazo. Aquí no ganó la derecha y ahora no son una mayoría", fue parte de lo que expresó en abogado en la oportunidad.

"Es uno de los grandes responsables"

Sobre esto, Karen Doggenweiler sostuvo: "A propósito de la declaraciones nefastas de Stingo, esto de ‘la música la ponemos nosotros’… tiene que existir diálogo, porque ya sabemos qué pasa cuando hay una mayoría muy absoluta y no hay diálogo".

En la misma línea, José Antonio Neme sumó: "el Partido Republicano tiene una reunión esta mañana con todos los consejeros electos, una reunión ampliada, precisamente para no caer en el modo Stingo".

"Yo lo siento mucho, yo conozco a Daniel Stingo, trabajé con él, le tengo un gran aprecio, pero creo que es uno de los grandes responsables. Fue un desacierto esa frase e incluso creo que Daniel Stingo ya hizo ese análisis", precisó luego.

Finalmente, Neme sostuvo: "Hoy el Partido Republicano, precisamente, administrará este triunfo de manera sensata para no caer en el modo Stingo, que llevó a un fracaso".