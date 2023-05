Comparte

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se dirigió esta mañana hasta Maipú para compartir un desayuno con vecinos. Allí la idea fue conversar sobre sobre las urgencias del país y el día después del triunfo del partido en las elecciones de este 7 de mayo para el Consejo Constitucional.

Antes de entrar a la actividad, el ex candidato presidencial insistió que "obviamente el Gobierno ha fracasado, pero siempre se puede enmendar el rumbo. Al Gobierno le quedan tres años para poder mejorar las cosas".

En ese sentido, dijo que las elecciones fueron un mecanismo válido para opinar sobre la gestión del Ejecutivo, ya que el Presidente Boric actuó como "jefe de campaña en la primera reforma".

Al contrario, ahora se abstuvo, dijo Kast, "porque sabía que le podía ir mal. Eso hizo que muchas personas, quizás, no tuvieran toda la información necesaria para ir a votar. Por lo tanto, es un fracaso del Gobierno. Pero nosotros no queremos ahondar en eso, nosotros no nos quedamos pegado en una situación, nosotros queremos avanzar por el bien de Chile. En eso es el llamado al Presidente a reaccionar, a tomar las medidas necesarias para enfrentar la inseguridad, para enfrentar la inmigración, para enfrentar la crisis económica., para enfrentar la situación de los campamentos".

"La Constitución no es la solución, como lo dijo muy bien Luis Silva, a todos los problemas de Chile, pero en algún momento quisieron creerlo así", agregó.