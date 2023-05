Comparte

Catalina Pulido y Patricia Maldonado no ocultaron su felicidad en el programa "Las Indomables", luego de que el pasado domingo se realizaran las elecciones de consejeros constitucionales, donde el Partido Republicano fue el gran ganador.

La primera que se refirió a este hecho fue Catalina Pulido, quien lo catalogó como una "jornada histórica".

Luego, arremetió contra las personas que votaron nulo: "Los dos millones de nulos se van a tener que entubarse los votos. Los republicanos tienen una oportunidad única y lo van a hacer bien".

Tras esto, también se refirió a exconvencional Daniel Stingo: "No puedes comparar a gente de mierda como Daniel Stingo o Rojas Vade con las nuevas autoridades, son gente que está capacitada para esto".

Sin embargo, sus ácidas palabras no terminaron allí, pues luego arremetió incluso contra la comediante Natalia Valdebenito, la cual hace unos días anunció su salida del área política.

"Le voy a decir algo a la señora Valdebenito. Claro, que en la campaña del Apruebo y el Rechazo había mucha plata. Ella hizo muchos eventos, te puedo asegurar que no hizo ninguno gratis. Usted se mueve por plata, pero ya no tienes Gobierno que te pague, porque ya se acabaron las arcas fiscales, los amiguitos son otros, ya no les serviste. Fuiste una tonta útil", manifestó.

