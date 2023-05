Comparte

Inesperado y sensible fue el momento que se vivió el este miércoles en el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, donde el conductor del espacio, Eduardo Fuentes, terminó llorando.

La situación se produjo luego de que expusieran un audio enviado por Alma, hija del conductor del programa.

Este se enmarcó cuando los comunicadores aludían a una noticia en Italia, donde una osa fue condenada a muerte por matar a un senderista, situación que generó un gran debate.

Bajo este sentido, la pequeña de seis años también quiso compartir su opinión: "Papi, te quiero decir algo. Es verdad lo que estás diciendo. La osa se lo comió por algo, porque nos estamos metiendo mucho en los territorios de los animales. Ellos piensan que es comida y se los comen sin querer. No hay que matarlos, porque eso es un accidente y los accidentes pasan mucho".

Las palabras de Alma generaron una inmediata emoción de Eduardo Fuentes, quien entre lágrimas, expresó: "No lo puedo creer. Hija mía, te amo… Tu mamá te cría tan bien, Almita. Oh, no puedo hablar".

Más recuperado, expresó: "Es tan tierno, tan lindo lo que dice y tan coherente con lo que le enseñamos".

Aquí puedes revisar el momento: