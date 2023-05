Comparte



Como "hechos gravísimos" calificó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la última jornada de violencia en la Región de La Araucanía.

La autoridad detalló que hubo un funcionario de la Municipalidad de Victoria y un camionero lesionados por impactos balístico, además de los disparos que recibió la familia del consejero constitucional Héctor Urban.

Monsalve dijo que estos hechos no se puede tolerar y "entendemos que muchos no se explican que habiendo un Estado de Excepción se sigan produciendo hechos de violencia, pero eso vuelve a mostrar la complejidad que el desafío que el Estado chileno tiene para garantizar la paz cuando hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar la institucionalidad, que no están dispuestos a respetar la vida de las personas y que hacen uso de las armas de fuego para agredir y, eventualmente, para asesinar personas".

"Estamos obligados a revisar y fortalecer todas las medidas que el Estado tenga que tomar para evitar que estos hechos ocurran", agregó.

Asimismo, dijo que según el jefe de la Defensa Nacional en la zona están en "alerta roja", es decir, que 50% del contingente presente en la zona se despliega para cumplir labores de control y fiscalización.

Para reforzar la seguridad, el subsecretario anunció que se enviarán dos helicópteros más y que, en el marco del Estado de Excepción, "va a ser necesario disponer de una mayor cantidad de vehículos blindados en la zona, decisión que ninguno de los que está aquí le gustaría tomar. Pero en la medida que esté en riego la seguridad de las personas de la zona, son decisiones que el Estado tiene que tomar".

Por último, Monsalve dijo que esperan recibir a Urban en La Moneda y que tras las conversaciones "resolveré si es necesario desplazarse a la Región de La Araucanía".