Comparte

El cantante mexicano Luis Miguel sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras publicar una especial fotografía del recuerdo donde aparece junto a su madre.

Si bien no escribió nada junto a la imagen, la publicación generó miles de comentarios en apoyo hacia el artista, ya que su madre Marcela Basteri permanece desaparecida desde 1986.

Cabe destacar que Luis Miguel compartió esta emotiva postal en el marco de la celebración del Día de la Madre, evento que se festeja cada 10 de mayo.

En este contexto, sus seguidores decidieron enviarle cariñosos mensajes: "Tu madre estaría muy orgullosa del tremendo artista en el que te has convertido y cómo has acabado siendo el artista que querías ser", " mucho ánimo, tienes un angelote allá arriba celebrando tus éxitos" y "no existe amor más puro e incondicional que el de una madre por sus hijos. Una parte de ella esta dentro de ustedes", fueron parte de las reacciones.

Revisa la publicación acá: