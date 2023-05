Comparte

Hace un tiempo Paola Troncoso desclasificó haber sido víctima de una lamentable experiencia en un salón de belleza, motivo por el cual había mantenido distancia de las redes sociales.

Recordemos que la situación se hizo pública una vez que se llevaron a cabo los Premios Caleuche, donde se mostró con un renovado, pero forzoso, nuevo aspecto.

"Me daba vergüenza porque lamentablemente hace un tiempo atrás hicieron un pésimo procedimiento en mi pelo, en donde me quemaron absolutamente el pelo y la verdad es que no salía ni siquiera a comprar porque el desastre era total", señaló en la oportunidad.

Ahora la ex "Morandé con Compañía" actualizó la situación y compartió un nuevo registro, donde mostró el tratamiento que está utilizando, así como los resultados conseguidos.

"Seguimos con el desafío de @estudio_siemprelinda y los increíbles productos de @k18hair_chile para recuperar la sanidad de mi pelo", manifestó luego.

Finalmente, no ocultó su felicidad: "Cada día aparecen más mis rizos!! Estoy feliz!", cerró en la publicación de Instagram.

Aquí puedes ver el registro que compartió: