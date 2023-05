Comparte

Este miércoles la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, dijo estar disponible para presidir el partido, esto luego de que durante la semana la colectividad anunciara que convocará elecciones internas para el 19 de agosto.

“Voy a estar disponible, pero acá no se avanza de manera individual, ni menos con voluntarismo. Es importante comenzar a trabajar para que esos errores que se cometieron, se vayan dejando de lado y empecemos a actuar con mayor credibilidad, responsabilidad, y escuchando a las bases del partido”, declaró.

"Nosotros teníamos una fecha de una elección pendiente y me hubiese encantado que se hubiese respetado. Creo que no hubiese influido en nada porque más mal de lo que nos fue, imposible", criticó.

"Pero como hoy ya tenemos fecha, creo que lo importante es que la militancia observe cuál va ser el camino que va a recorrer RN. No podemos pisar el palito de ver qué vota republicanos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y transmitirles a las personas qué es lo que somos”, añadió la parlamentaria.

"Tenemos un tremendo desafío que está pendiente. Hay que partir por reconocer que el resultado no fue bueno. Es muy importante empezar a reconquistar a nuestro electorado, que sepan que la solución no está en los extremos y, lógicamente, lo que tenemos que hacer es no abandonar los acuerdos”, declaró.

“La votación histórica que sacó el Partido Republicano responde a un rechazo al gobierno y cómo ha ido conduciendo al país y también a que las personas quieren orden, quieren seguridad, quieren una mejor migración. Ellos lograron interpretar y transmitir aquello", remarcó.

"Estoy segura que las personas quieren que nuestro país avance con acuerdos y lo que ha ido transmitiendo el líder del partido, José Antonio Kast, de ir avanzando con acuerdos, no lo vemos reflejado cuando sus diputados hablan o algunos de los ya electos consejeros”, cerró.