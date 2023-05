Comparte

La ANFP publicó los audios de la polémica jugada del partido entre Colo-Colo y Audax Italiano, donde los itálicos pidieron una mano en el último minuto de Agustín Bouzat, la cual José Caberos desestimó.

En ese sentido, luego de la jugada, Cabero esperó alguna ayuda desde el VAR, quienes analizaron la polémica. En el video se escucha al asistente de Rodrigo Carvajal, quien estaba en el VAR que Bouzat "tenía la mano levantada, está bloqueando…". No obstante, Carvajal indica que "no se ve si pega en la mano. Espera un poco, es muy difícil".

Luego el asistente insiste: "Para mí le da cerca del antebrazo". Pero Rodrigo Carvajal sostiene: "No, no es claro. Para mí pega en el hombro, una zona permitida. No tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal".

Finalmente, Carvajal sentencia: "Ya José (Cabero), la resolvimos. Pega en una zona permitida, no tenemos una imagen clara para mostrarte que es penal. Puedes terminar el partido".

Recordemos que esta decisión de José Cabero también fue respaldada por el jefe de la Comisión de los Árbitros, Roberto Tobar, quien expresó que "el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente".