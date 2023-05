Comparte

Durante la jornada de ayer se publicó la nueva canción de la cantante Shakira, titulada "Acróstico", la cual en pocas horas ya suma millones de reproducciones.

Lo singular de esta nueva producción es que, a diferencia de sus últimos temas, esta estaría dirigida a sus hijos Milan y Sasha.

Esto queda demostrado en los versos de la composición, los cuales, como señala el título de la canción, es un acróstico.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Luego suma a Sasha:

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.

¿Indirectas a Piqué?

Si bien la canción tendría un carácter más familiar, ya que estaría enfocada a los menores, los cibernautas también apuntaron a que tendría algunos mensajes dirigidos a su expareja, Gerard Piqué.

"Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón", "Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor" y "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba", fueron algunos de los versos que hicieron dudar a los cibernautas.

Aquí puedes ver el videoclip de la canción: