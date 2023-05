Comparte

El apellido "Valdivia" se ha encontrado en la palestra durante los últimos meses, pero en esta oportunidad no lo es por Jorge Valdivia y sus cruces con Daniela Aránguiz, sino que el protagonista es su hermano, Claudio Valdivia.

Claudio Valdivia mantuvo una larga relación con Sabrina Sosa, argentina que ahora reveló experimentar una lamentable situación, debido a un tema económico.

Esto, debido a que Claudio Valdivia se uniría a la lista de deudores de pensión alimenticia, situación que habría sido expuesta en el programa "Sígueme y te sigo".

"Una de las peores cosas que funciona en el país, creo que son los tribunales de familia. He pasado por esa experiencia por carne propia. Es injusto me ha pasado a mí y le ha pasado muchas mujeres como hombres también", inició señalando en el programa, para luego compartir más detalles.

"Me debe bastante"

Luego continuó: "Son años y años que se acumulan y es muy injusto finalmente para quienes tienen que hacerse cargo de los menores, porque no pasa nada, uno deja constancias y constancias".

Tras esto, Sosa no quiso detallar la suma que le debería Valdivia, pero sí aseguro que es un monto no despeciable: "A mi me debe bastante, siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente".

Por último, la comunicadora señaló: "Yo me hice cargo de mis hijos, mientras tenga las herramientas, lo más sano mental y emocionalmente es soltar".