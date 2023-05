Comparte

El argentino Lionel Messi volverá al XI inicial del París Saint-Germain, según adelantó el entrenador del cuadro parisino, Christophe Galtier.

En la rueda de prensa previo al partido frente al Ajaccio, Galtier aseguró que "he hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno, muy motivado para jugar y muy determinado para ganar el título de campeón de Francia. Le he visto muy implicado y va a ser titular mañana (sábado)".

Lionel Messi viene de cumplir una sanción impuesta por el PSG tras su viaje a Arabia Saudita y ausentarse de un entrenamiento. Este castigo fue levantado una vez que el argentino campeón del mundo publicara un video pidiendo disculpas al club, los fans y a sus compañeros.

Según Galtier, Messi fue acogido con alegría y trabajó a lo largo de toda la semana con mucha determinación y ganas de jugar con el resto de sus compañeros.

El PSG intentará superar el mal momento que arrastran jugando en el Parque de los Príncipes, han perdido 3 de los últimos 4 partidos como local. Se medirá a un Ajaccio que de perder descenderá a la segunda categoría del fútbol galo.

El PSG sigue como líder de la Ligue 1 con 6 puntos de ventaja sobre el Lens, a falta de 4 fechas para el final del torneo.

El encuentro válido por la fecha 35 comenzará a las 15:00 horas de este sábado. El partido se jugará sin ultras del equipo parisino debido al descontento de la hinchada con el trato que reciben de parte de la dirección qatarí del club.