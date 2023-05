Comparte

Rodrigo Sepúlveda realizó un especial llamado por el Día de la Madre, que se celebrará el día domingo. "Se puede tomar por la vía comercial o tomarlo con amor y sentimiento. Para mí, el día de la mamá es todos los días, pero hay uno impuesto", señaló el periodista en Meganoticias.

Junto con lo anterior, recordó: "El otro día vino una señora a dejarnos sopaipillas y me puse a conversar con ella. Me habló de su vida y se puso a llorar… ‘Soy mamá muy sufrida, por cosas de la vida’, me manifestó. Eso me hizo reflotar el chip que me viene en estos días: ¡Por favor disfruten a su madre, en las condiciones que tenga!. Sean capaces de pedir perdón si es necesario. Si te equivocaste con ella, llámala y ofrece disculpas".

El periodista destacó: "Debes regalarle minutos de tu vida a tu madre. Mucha gente no la tiene y no lo podrá hacer, y estoy seguro que lo único que quiere es tener 10 segundos para abrazar a su mamá… Hay gente que tendrá que ir al cementerio a saludar a su mamá", agregó.

"La madre nos dio la vida… Hay mamás que son la abuela o tía. No solo se cuentan las madres biológicas. Anda, salúdala, porque la vida es corta. Agradécele. No es necesario un regalo, llévale amor, dile una palabra. Aprovechen este día", finalizó Sepúlveda.