El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, reaccionó al quiebre de la relación comercial entre la selección chilena y Coca Cola, su principal sponsor desde 1962 y explicó que es algo difícil de entender, puesto “era una alianza indestructible”.

“Primero me sorprendió porque era una alianza indestructible. Segunde, que Coca Cola haya decidido no seguir con la selección. Y en tercer lugar lo lamento muchísimo porque refleja alguna situación que no debe ser del gusto de la empresa que apoyó a la Roja de manera irrestricta”, dijo en conversación con Las Últimas Noticias.

“Me tocó negociar muchas veces con Coca Cola y siempre decían que, pasara lo que pasara, iban a estar siempre con la selección. Y bueno, se acabó y es muy doloroso”, agregó.

“Ellos están identificados con el color rojo, igual que la selección. Ellos veían ahí una alianza natural y obvia, el sentimiento que generaba en la sociedad chilena la Coca Cola. Para mí es sorprendente que esto haya pasado”, añadió.

Por último, Mayne-Nicholls señaló que “siempre las negociaciones las hice yo o la ANFP, no había terceros negociando como ahora, que la ANFP terceriza esos beneficios. Esto es no respetar la lógica de las alianzas, porque no sé, siento que hay un quiebre extraño y difícil de entender para mí, que estuve metido”.